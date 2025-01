Ugento, Oliva: “Gran secondo tempo, avremmo meritato almeno un punto”

Al termine del match perso per 1-2 con la Nocerina il Salento, l’allenatore dell’Ugento Mimmo Oliva ha commentato il match ai nostri microfoni: “È stata una partita dai due volti. Meglio loro nel primo tempo, anche se i due gol subiti potevamo evitarli tranquillamente. Nonostante la supremazia siamo però stati anche sfortunati, potevamo pareggiarla pochi secondi dopo lo 0-1, ma abbiamo avuto anche altre occasioni. Quando giochi contro queste squadre è vietato sbagliare, non puoi concedere nulla ad una squadra che vuole vincere il campionato. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di meritare almeno un punto, abbiamo avuto diverse occasioni, ma non siamo stati abbastanza fortunati. Ai ragazzi comunque dico che sono stati bravi, la prestazione è stata di livello”.

