Ufficiale: Nocerina, rescissione a sorpresa per un attaccante

Rescissione a sorpresa tra la Nocerina e l’attaccante Nicola Ferrari. Questo pomeriggio è arrivata la decisione del giocatore di lasciare la maglia dei molossi.

Nocerina, le parole di Ferrari

“È stata una decisione sofferta ma ho dovuto mettere in conto il mio futuro professionale. Ho bisogno di una continuità delle mie prestazioni. Nello stesso tempo mi avvicino a casa. Vado via a malincuore. Questo club, i suoi tifosi, questa città mi hanno dato tanto nei mesi di mia permanenza in rossonero”, dice il giocatore ai canali ufficiali del suo ex club.

Il suo futuro

Secondo quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, Ferrari è pronto a firmare per la Folgore Caratese, avvicinandosi dunque a casa. Chiude la sua avventura con la maglia della Nocerina con 22 presenze complessive e 7 reti realizzate.

