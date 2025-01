Ufficiale: Matera, firmano un portiere e un difensore per i biancoazzurri

Doppio innesto under in casa biancoazzurra. Nelle ultime ore, hanno firmato il difensore classe 2004 Oliveri e il portiere, classe 2007 De Giosa che si vanno ad unire alla squadra allenata dal tecnico Torrisi.

Nuovo innesto nella retroguardia biancoazzurra

Per Spinelli che se ne va, ecco che c’è l’arrivo di Oliveri in difesa. Classe 2004, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, Oliveri ha indossato le maglie di Aglianese, Pro Palazzolo e Folgore Caratese con la quale ha disputato 14 partite in questa stagione. Per lui già 82 presenze tra campionati giovanili e Serie D. Oliveri va ad aggiungersi a Tazza, Paramatti e Baldi, oltre che all’under Appeso.

Completo il pacchetto dei portieri

Al contempo, i biancoazzurri hanno definito anche l’arrivo dell’estremo difensore Flavio De Giosa. Classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Bari va sicuramente a completare il pacchetto. Infatti, dopo l’uscita dell’over Carotenuto, nel medesimo ruolo erano rimasti i classe 2005 Brahja e Testagrossa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author