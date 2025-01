Calcio femminile, Molfetta-Fabrizio Miccoli: sfida al vertice

Domenica 2 febbraio, alle 11, lo stadio “Paolo Poli” di Molfetta sarà il palcoscenico di un match di rilevanza, valido per la settima giornata del massimo campionato regionale femminile di calcio. Molfetta e Fabrizio Miccoli arrivano alla sfida con un bottino identico: cinque vittorie consecutive e 15 punti in classifica. Una gara che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa al vertice, con le biancorosse determinate a sfruttare il fattore campo e il calore del pubblico per allungare la striscia positiva.

Il Molfetta si presenta con consapevolezza, in vista anche dei prossimi impegni con avversarie di alto livello come Pink Altamura e Pink Sport. Oltre al valore sportivo, la partita rappresenta un’occasione per dare visibilità al talento delle atlete e per promuovere il calcio femminile nella regione.

