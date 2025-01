Verso Parma-Lecce, le probabili formazioni del match

Sicuramente il campionato è ancora lungo, ma lo scontro diretto che il Lecce si gioca al Tardini di Parma, ha già i connotati di una sfida da non sbagliare. Basti guardare la classifica, sicuramente corta in zona salvezza ma è proprio da queste sfide che i salentini devono mettere fieno in cascina per continuare a rincorrere la terza permanenza consecutiva in massima serie.

Parma, le ultime sulla formazione

Pecchia deve fare a meno di Delprato squalificato, insieme alle assenze di Hernani e Man. Per il resto, Parma in campo con il 4-2-3-1 con Suzuki tra i pali. In difesa, al centro la coppia Vogliacco-Valenti con Hainault e Valeri terzini. In mezzo al campo, Keita e Sohm con Almqvist, Cancellieri e Mihaila sulla trequarti, a supporto di Bonny unica punta.

Lecce, le ultime sulla formazione

Giampaolo ritrova Rebic dopo la squalifica e chiama anche i nuovi innesti Tiago Gabriel e Veiga ma probabilmente rinuncerà a Dorgu, al centro del mercato in queste ore: meglio non correre inutili pericoli. Lecce che dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 con Falcone tra i pali. Linea difensiva guidata dalla coppia Baschirotto-Jean, mentre Gallo e Guilbert saranno i due terzini. In mezzo al campo Pierret con Helgason e Coulibaly. In attacco, tridente composto da Pierotti e Karlsson a supporto di Krstovic unica punta.

Parma-Lecce, la diretta del match

Tutte le emozioni della sfida del Tardini le potrete vivere, dalle ore 20:45, attraverso la diretta testuale di antennasud.com con formazioni e racconto del match della ventitreesima giornata di Serie A.

Le probabili formazioni

Parma (4-2-3-1): Suzuki, Hainault, Vogliacco, Valenti, Valeri, Keita, Sohm, Almqvist, Cancellieri, Mihaila, Bonny. Allenatore: Pecchia.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly, Pierret, Helgason, Pierotti, Krstovic, Karlsson. Allenatore: Giampaolo.

