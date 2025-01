Ufficiale: Fc Matera, risolto il prestito di un giovane attaccante

Si chiude l’avventura di Nicola Muscas in biancoazzurro. L’attaccante di proprietà del Trapani, quest’oggi è tornato al club siciliano, dopo i lucani hanno sciolto anticipatamente il prestito.

Per Muscas, pochissimo spazio in biancoazzurro, soprattutto dopo l’avvento di Torrisi in panchina. Tra campionato e Coppa Italia è sceso in campo solamente nove volte, rimediando 123 minuti totali ma senza andare a segno. Nelle ultime sei partite, non era mai stato convocato.

Dunque, un destino segnato per il giovane attaccante classe 2005 che adesso, rientrato al Trapani, si appresta ad una nuova avventura dopo aver chiuso la parentesi biancoazzurra con la quale ha vissuto la prima parte di stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author