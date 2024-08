Ufficiale: Da Silva è un nuovo giocatore della Fidelis Andria, biennale per lui

Ora è anche ufficiale: Matheus Da Silva Castro è un nuovo giocatore della Fidelis Andria. Ha firmato un contratto biennale.

Il calciatore lo scorso anno grande protagonista nel Gravina quest’anno ha firmato ad inizio anno un contratto professionistico con l’FC Hermannstadt squadra della serie A della Romania con cui la Fidelis ha trovato l’accordo per la clausola rescissoria e il conseguente trasferimento a titolo definitivo. In giornata, poi, la definizione dell’accordo biennale con il calciatore alla presenza del DS Gianni Califano e dell’amministratore unico Pietro Lamorte direttamente nel ritiro di Montorio al Vomano dove il calciatore da domani sarà già a disposizione del tecnico Ciro Danucci. Mateus Da Silva ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Atletico Mineiro in Brasile prima delle importanti esperienze con Mirassol e Santos. Poi l’arrivo in Spagna prima al Reddis e poi nel Malaga City. Lo scorso anno per lui 29 presenze e 17 reti con il Gravina con diversi assist.

