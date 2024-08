Bari, Biraschi piace in A e ha un ingaggio altissimo ma i biancorossi non mollano

L’amichevole contro il Giugliano, in programma a porte chiuse allo stadio San Nicola chiuderà ufficialmente la serie di test precampionato del Bari, che sabato 10 agosto debutterà contro la Cremonese in Coppa Italia. Moreno Longo, anche nella conferenza stampa post Salernitana, ha ribadito la necessità di cinque-sei rinforzi, con il primo, il portiere Boris Radunovic, che è già stato portato a casa. Magalini e Di Cesare stringeranno ora per due difensori, un braccetto di destra e uno di sinistra. Per quanto riguarda il primo il nome preferito è quello di Biraschi, 30 anni, ex Genoa e Fatih Karagumruk, ha però richieste dalla Serie A (Udinese e Venezia) e dalle big di B, oltre che un ingaggio elevatissimo per la cadetteria. Il Bari, però, non mollerà la presa e proverà fino all’ultimo a portare a casa il difensore, che giocherebbe alla destra del nuovo capitano Vicari. A sinistra si attende di sapere cosa deciderà il Cagliari su Veroli il Bari guarda anche ad altri profili mentre per quanto concerne il mercato in uscita c’è sempre viva la pista belga per Scheidler ma ci sono significativi passi in avanti, mentre si registra sempre l’interesse di club di Serie C per Achik e Morachioli che, fuori dai piani di Longo, potrebbero accettare di tornare in terza serie. Anche due pugliesi sul marocchino, che piace a Cerignola e Foggia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author