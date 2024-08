Taranto, Capuano: ‘Tutti i calciatori vogliono andare via’

Durante il programma radiofonico “A Tutta C” su TMW Radio, Eziolino Capuano, allenatore del Taranto, ha esposto la complessa situazione del club. Nelle ultime ore la situazione sembra precipitata, anche se il tecnico rossoblu ha raccontato di non aver percepito segnali di allarme: “Nessuno immaginava che non venissero pagati gli stipendi. Il Taranto ora ripartirà con una pesante penalizzazione, ma non avevo percezione che potesse accadere. Ora spetterà al presidente prendere decisioni”.

Capuano ha affrontato anche la questione di una possibile risoluzione consensuale con il club: “Qualcuno ha speculato sulla mia lettera fatta col cuore. Mi hanno detto che avrei dovuto dimettermi, ma le normative impediscono a un allenatore tesserato di essere ingaggiato da un’altra squadra fino alla fine del suo contratto. Resto a disposizione del Taranto, ma non condivido il progetto attuale“.

L’allenatore ha concluso esprimendo il suo disappunto e la preoccupazione per il futuro: “Non avevo percepito che la situazione fosse così grave, ora è fondamentale trovare una soluzione. I calciatori sono preoccupati e tutti vogliono andarsene: mi sento gravemente responsabile per quanto accaduto, anche se in buona fede”.

