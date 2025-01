Tutto pronto per la Fiera del Fischietto a Rutigliano

BARI – Cinque giorni all’insegna delle tradizioni e dell’artigianato. Tutto pronto a Rutigliano per l’edizione 2025 della Fiera del Fischietto in Terracotta. La città – come ogni anno – è pronta a celebrare la longeva arte figulina e dei fischietti in terracotta con un programma di appuntamenti, all’insegna delle tradizioni locali, in cui si intrecciano artigianato, cultura, musica e gastronomia.

Si parte questo fine settimana, nel giorno di Sant’Antonio Abate, con la benedizione degli animali sul sagrato della chiesa di San Domenico. Un momento che, da sempre, chiama a raccolta la comunità rutiglianese.

Sabato 25 e domenica 26, invece, sarà il borgo antico a spalancare le proprie porte a cittadini e visitatori accogliendo i tipici manufatti in terracotta e proponendo laboratori di manipolazione dell’argilla, mostre, dibattiti e, soprattutto, il suggestivo video mapping sulla Torre Normanna. Giovedì 30 gennaio, infine, la cerimonia di premiazione del 36o Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta

