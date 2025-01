Bari, cittadini e operatori per programmare le Politiche della notte

BARI – Raccogliere proposte funzionali alla costruzione di un nuovo programma di politiche per la notte. L’amministrazione Leccese è pronta a organizzare quelle che saranno le notti del capoluogo attraverso una programmazione che metta a un tavolo di confronto cittadini, giovani e operatori commerciali della città e lo fa prendendo spunto dalle esperienze di tante città europee che si riuniscono nella rete “city after dark”. E così, il primo appuntamento all’Officina degli Esordi ha visto la partecipazione del primo cittadino e della delegata alla Cultura e del sindaco della notte proprio per fare il punto sulla cultura della notte che punti al rafforzamento dell’offerta e della produzione culturale ma non solo.

Intanto l’ordinanza del sindaco Vito Leccese che nelle scorse settimane ha scatenato non poche polemiche e che regolamenta la vita notturna barese, è scaduta e non sono previsti né rinnovi, né nuovi provvedimenti. Una decisione che ha destato diverse perplessità tra i residenti del quartiere Umbertino che hanno commentato il codice di autoregolamentazione presentato nelle scorse settimane dai commercianti all’attenzione del sindaco.

