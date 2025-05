Questura Bari: “Nessun ordine di rimuovere bandiera palestinese”

Nota ufficiale per chiarire quanto avvenuto a Putignano durante il passaggio del Giro d’Italia

La Questura di Bari è intervenuta con una nota ufficiale per chiarire quanto avvenuto a Putignano durante il passaggio del Giro d’Italia, dopo che la rimozione di una bandiera palestinese esposta da un balcone aveva generato polemiche e reazioni sui social.

Secondo quanto comunicato, poco prima del transito della carovana ciclistica, alcuni agenti, avendo ricevuto una segnalazione relativa a un fermento tra i cittadini per la presenza della bandiera su un balcone al sesto piano, si sono limitati a interloquire con il proprietario dell’appartamento, invitandolo semplicemente a valutare l’opportunità di rimuovere il vessillo.

“L’uomo ha ripiegato spontaneamente la bandiera, senza alcun ordine formale da parte degli operatori e senza essere identificato. L’intervento, dunque, si è svolto nel rispetto della persona e della sua libertà di espressione”, sottolinea la Questura.

La precisazione arriva in risposta a un post diffuso su Facebook, nel quale un familiare dell’uomo, assente al momento dei fatti, criticava quanto accaduto. Contattato successivamente, il diretto interessato non ha manifestato particolari rimostranze, dichiarandosi solo “dispiaciuto per l’evento” e confermando di non aver subito alcuna imposizione.

La Questura ha inoltre evidenziato che, nella stessa giornata, “durante la partenza del Giro d’Italia da Alberobello, striscioni contro il genocidio a Gaza e bandiere della pace e palestinesi sono stati esposti liberamente da esponenti di movimenti pacifisti, nel pieno rispetto della libertà di manifestazione del pensiero”.

Il comunicato si conclude ribadendo che l’azione delle forze dell’ordine è sempre orientata a coniugare sicurezza pubblica e rispetto dei diritti fondamentali, anche in contesti di massima visibilità come gli eventi sportivi internazionali.

