100 Uniba, Daniele Silvestri chiude le celebrazioni

BARI – Da Monetine a Salirò, da Occhi da Orientale a Le cose che abbiamo in comune. I festeggiamenti per il centenario dell’Università di Bari si sono conclusi in piazza Libertà a Bari che, dopo il pienone nella notte di San Silvestro, è tornata a cantare con Stefania Somma, Mr Bricks & The Rubble, ma soprattutto Erica Mou e Daniele Silvestri accolto dai fan con un boato. Non soltanto musica ed evasione, ma anche momenti di dialogo e riflessione.

Per spegnere le 100 candeline dell’UniBa, il cantautore romano ha tenuto nel capoluogo il primo concerto del 2025. Come spiegato dal rettore, Stefano bronzini, il concerto ha rappresentato un “regalo alla comunità”. L’Università di Bari così ha celebrato non solo il suo passato, ma anche il suo ruolo fondamentale nello sviluppo culturale, sociale ed economico della città e della regione.

