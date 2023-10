Tutto pronto a Carmiano per la prima edizione di “Carmiano Mediterranea”

Carmiano (LE) – È tutto pronto a #carmiano per i festeggiamenti in onore di san vito martire e per la prima edizione di “Carmiano Mediterranea”, manifestazione nata per accendere i riflettori su una realtà ricca di fascino, e più in generale, sul Gal Terra d’Arneo. L’evento che avrà luogo il 21 e il 22 ottobre prossimi, vedrà proposte di arte, musica, enogastronomia, spettacoli, momenti conviviali e spazi dedicati all’attualità co un focus dedicato alla destagionalizzazione turistica.

