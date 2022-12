Turris-Foggia 1-2: Le voci di Gallo, Di Michele e Di Noia’

Condividi su...

Se per Gallo e Di Noia la vittoria del Foggia è meritata, David Di Michele, tecnico della Turris, punta il dito contro il direttore di gara. “È difficile giocare contro tutto e tutti – ha detto l’allenatore dei corallini -, mi assumo le responsabilità di questa sconfitta, ma l’arbitro ha diretto a senso unico fischiandoci tutto contro. Ai miei non posso rimproverare nulla, hanno disputato una partita intensa proprio come l’avevamo preparata”.