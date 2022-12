Potenza: Raffaele, ‘Secondo tempo disastroso’

Condividi su...

”Forse qualcuno pensava che dopo otto partite senza sconfitta fossimo al sicuro, che fossimo diventati bravi. Cosi, affrontando la squadra più forte del campionato l’abbiamo pagata duramente. Per fortuna, abbiamo subito l’occasione per riscattarci, venerdì mi aspetto dalla squadra la stessa rabbia che provo io in questo momento. Se riusciamo a far risultato, allora potremo dire che il nostro percorso fino alla sosta è stato quantomeno dignitoso, buono per raggiungere il nostro obiettivo”.

Sulla partita: “Considerando la forza del Catanzaro, nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma nella ripresa ci siamo lasciati condizionare dal 3-1 giocando con poca rabbia e determinazione. Siamo stati arrendevoli e così non va bene, perché ci vuole dignità anche nelle sconfitte. Un secondo tempo disastroso, da cancellare già venerdì per ripartire“.