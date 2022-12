Disfatta Fidelis Andria: 0-3 dal Latina al Degli Ulivi, è buio totale

Condividi su...

ANDRIA – Notte fonda in casa Fidelis Andria. Contro il Latina, nel posticipo della domenica sera della 19^ giornata di campionato, arriva la terza sconfitta consecutivo, senza dubbio il peggior passo falso dell’intera stagione: al Degli Ulivi finisce 0-3 a favore dei nerazzurri di mister Di Donato che salgono a quota 27 e agganciano la quinta posizione costringendo i ragazzi di Doudou a rimanere al terz’ultimo posto con 15 punti all’attivo e con una distanza di sei lunghezze dalla zona salvezza.

Doudou lancia dal primo minuto Zenelaj in cabina di regia al posto dell’indisponibile Arrigoni e si affida al rientrante Urso sulla trequarti a sostegno della coppia Persichini-Bolsius. In cronaca. Nella prima mezzora di fatto non accade nulla: le squadre si studiano e, al netto di qualche timida iniziativa da una parte e dall’altra, non ci sono occasioni degne di nota da raccontare. Al minuto 33 poi, all’improvviso, la partita si stappa: Riccardi mette un bel cross al centro da sinistra, sul pallone arriva Sannipoli che di prima intenzione prende in controtempo Savini e lo batte con un preciso piazzato. La Fidelis è sotto e non reagisce, gli ospiti provano ad approfittarne e ci riescono: al minuto 45 Carletti sfugge alla marcatura di Dalmazzi e si invola verso la porta, il numero 21 lo atterra al limite dell’area e rimedia un inevitabile cartellino rosso. Biancoazzurri in dieci e partita tremendamente in salita.

Nella ripresa le cose peggiorano e tra il minuto 54 e il minuto 57 il match si chiude: Sannipoli riceve palla al limite dell’area e con il destro lascia partire una conclusione che, deviata, spiazza completamente Savini; trascorrono tre minuti e ci pensa Riccardi con un bell’inserimento al centro dell’area a chiudere i conti. E’ notte fondissima in casa federiciana. L’unica emozione la porta Fabriani che al minuto 65 spedisce a lato da posizione defilata ma a tu per tu con il portiere avversario. Di lì in avanti i nerazzurri si limitano a controllare, mentre i biancoazzurri rinunciano anche ad alzare la pressione. Finisce così, senza ulteriori sussulti, dopo due minuti di recupero tra i fischi assordanti di un Degli Ulivi particolarmente amareggiato. Ritorno in campo fissato per venerdì sera per lo scontro salvezza sul campo del Potenza.

IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA 0

LATINA 3

FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Savini; Hadziosmanovic (13’ st Fabriani), Milillo, Dalmazzi, Ciotti; Candellori, Zenelaj (1’ st Graziano), Paolini; Urso; Persichini (1’ Sipos), Bolsius. A disp.: Zamarion, Mariani, Orfei, Mercurio, Djibril, Pavone, Alba, Tulli. All.: Doudou.

LATINA (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, And. Esposito (35’ st Di Mino), Celli; Carissoni (19’ st Ant. Esposito), Riccardi, Barberini (26’ st Amadio), Bordin, Sannipoli (26’ st De Santis); Carletti (19’ st Tessiore), Margiotta. A disp.: Giannini, Rosseti, Nori. All.: Di Donato.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

RETI: 33’ pt e 9’ st Sannipoli (L), 12’ st Riccardi (L)

AMMONITI: Carissoni (L), Persichini (FA), Sannipoli (L). Hadziosmanovic (FA), Paolini (FA)

ESPULSI: Dalmazzi (FA)