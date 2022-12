Fidelis Andria, Doudou: “La peggior gara da quando sono qui, fischi e sconfitta meritati”

Condividi su...

Diaw Doudou, allenatore della Fidelis Andria, commenta con amarezza la netta sconfitta rimediata dalla sua squadra contro il Latina al Degli Ulivi: “E’ stata la peggior gara da quando sono qua, ci dispiace tanto. Dobbiamo cercare di azzerare tutto quello che è successo stasera, abbiamo guardato gli altri giocare, è stata una sconfitta meritata. Abbiamo giocato contro una buona squadra, l’espulsione ci ha condannato ma non deve essere un alibi, anche perché anche prima non stavamo facendo niente per portare i tre punti a casa”.

E ancora, a proposito dei fischi finali del pubblico: “Fanno male ma c’erano anche a inizio campionato, poi si sono convertiti in applausi. Ora dobbiamo cercare di fare altrettanto, oggi li abbiamo meritati”.