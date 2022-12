Bari: Nove premi agli Italian football Awards

Condividi su...

Fa il pienone di riconoscimenti il Bari (e la sua tifoseria) alla XI edizione dell’Italian Sport Awards, Gran Galà del Calcio. Per il campionato 2021-2022 (evento ad Altavilla Silentina, nel Salernitano), il club del presidente Luigi De Laurentiis riceverà nove premi assegnati per il torneo concluso con la promozione dalla C alla B.

La formazione biancorossa è stata scelta dalla giuria di addetti ai lavori quale “miglior Club del Girone C” e il presidente Luigi De Laurentiis quale “miglior Presidente” per avere “saputo – è scritto in una nota della società – trovare il giusto incastro di professionalità, competenze e uomini giusti, per fare del progetto SSC Bari un progetto vincente”.

Il dirigente Ciro Polito riceverà il premio come “migliore Direttore Sportivo”, Michele Mignani come “miglior Allenatore”; Pierluigi Frattali quello di “miglior Portiere Girone C”, mentre i calciatori Raffaele Pucino (miglior Terzino destro) e Walid Cheddira (miglior Punta) inseriti nella Top 11 Lega Pro. Premi anche per il “Miglior Progetto/Strategia Marketing Club” a Daniele Quarto (Cube Comunicazione Srl, partner biancorosso per l’Area Marketing e Commerciale) e premio speciale per la tifoseria biancorossa eletta quale “migliore del Girone C”.