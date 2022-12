Brindisi: Danucci, ‘Torniamo a casa con più consapevolezza’

Condividi su...

“Nonostante la sconfitta, torniamo a casa più forti e consapevoli”. Non c’è amarezza nelle parole di Ciro Danucci dopo il ko in casa della Cavese perché il suo Brindisi “avrebbe meritato un risultato diverso – aggiunge il tecnico biancazzurro -. Su un campo difficile abbiamo disputato un’ottima gara. Corsa alla promozione? C’è ancora tanto da giocare, ma sappiamo che non dipende solo dai nostri risultati”. Di seguito l’intervista completa realizzata da Davide Cucinelli: