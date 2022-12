Turismo: Nasce Taranto Grand Tour per accoglienza integrata

Condividi su...

Linkedin email

Si chiama ‘Taranto Grand Tour’ il progetto di accoglienza turistica integrata lanciato dalla cooperativa Polisviluppo che ha raccolto il favore di Regione e Comune e punta a offrire al visitatore che sceglie Taranto percorsi esperienziali realizzando nei prossimi mesi un modello di fruizione turistica integrata, anche in vista dei nuovi approdi delle navi da crociera.

Nell’attesa, già nel mese di dicembre, si parte con un vero e proprio spin off, il ‘Taranto Grand Tour Festival’: un’apertura straordinaria di palazzi storici, ipogei, aree archeologiche, chiostri e beni ecclesiastici, possibile grazie a una rete di operatori culturali e al sostegno di Regione Puglia, attraverso Pugliapromozione, e Comune di Taranto.

Guide abilitate accompagneranno i visitatori in un viaggio in un museo a cielo aperto sconosciuto a molti. Il tutto con momenti di spettacolo. Tre le date: 28, 29 e 30 dicembre, dal mattino al primo pomeriggio (10-16)..

L’evento è organizzato con Comune di Taranto, Archita Festival Ets e il patrocinio morale di Confcommercio e in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione. “L’idea – ha spiegato il presidente della Polisviluppo, l’archeologo Gianluca Guastella – è di far vivere le meraviglie del patrimonio storico della città vecchia alla luce del sole. Un percorso organizzato e organico per un viaggio immersivo nella cultura, nella storia e nelle tradizioni”.