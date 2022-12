Eugenio Finardi in concerto a Melpignano

Condividi su...

“Non voglio essere solo mai” recita un vecchio, struggente brano intitolato “Le ragazze di Osaka” e che torna in nuove vesti in “Euphonia Suite”. È l’ultimo progetto musicale del maestro Eugenio Finardi, pubblicato a ottobre scorso con il compositore e pianista barese Mirko Signorile e col sassofonista salentino Raffaele Casarano (“padre” del Locomotive Jazz Festival), coi quali collabora da oltre dieci anni.

Versi che celebrano la condivisione, l’umanità: i valori che animano il Mercato del Giusto, organizzato dall’amministrazione comunale. Tra la mattinata di domenica 18 dicembre e il primo pomeriggio, infatti, tre iniziative in una per riaffermare il senso della comunità. E trascorrere una domenica assieme.

Si parte alle 10 del mattino, in Piazza San Giorgio, con i coltivatori diretti che partecipano al Mercato del Giusto e a seguire, alle 11,30, un incontro col cantautore e polistrumentista milanese e con i due artisti che lo hanno affiancato in questo progetto musicale. Modererà l’incontro la giornalista Valentina Murrieri.

Racconteranno di “Euphonia Suite”, una sorta di brano unico, viaggio musicale tra le note di Finardi (come quelle famose di “Extraterrestre”), passando per tributi ad altri artisti come in “Oceano di silenzio” di Franco Battiato” e “Notte in Italia” di Ivano Fossati. Nuove versioni e inediti arrangiamenti in cui convergono le sensibilità dei tre artisti: dopo l’incontro, alle 15, si esibiranno in un concerto gratuito al pubblico.

Il progetto del Mercato del Giusto

La rassegna ideata dal Comune di Melpignano, giunta ormai alla sua settima edizione, rappresenta un presidio di biodiversità per condividere con la comunità i saperi e il buon cibo. Mangiare bene. Volersi, soprattutto, bene. Quello del Giusto è un mercato a cadenza periodica voluto dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di sensibilizzare al consumo dei prodotti derivati dall’agricoltura organica locale. Coltivatori diretti, associazioni, imprenditori agricoli e consumatori si incontrano, per un ritorno alla terra e al senso di comunità.