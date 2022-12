Premio Oscar Dario Marianelli: ‘Taranto, città piena di calore’

Condividi su...

Nella serata di martedì 13 dicembre, il Maestro Dario Marianelli, vincitore di un Premio Oscar, è stato ospite a Palazzo di Città del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Un incontro amichevole al quale hanno preso parte anche la direttrice del Museo archeologico nazionale, Eva Degl’Innocenti, il Direttore artistico dell’ICO Magna Grecia, Piero Romano, e l’assessore alla Cultura, Fabiano Marti. A fine incontro, Melucci ha consegnato a Marianelli un simbolo della nostra città.

Giornata impegnativa quella del tre volte candidato alla preziosa statuetta hollywoodiana. In mattinata al MArTa, poi al teatro Orfeo per il matinée riservato alle scuole della provincia, infine in serata ancora in teatro per assistere allo spettacolo a lui dedicato, “Musiche da Oscar – The Best of Dario Marianelli”, titolo all’interno della Stagione Eventi musicali 2022/2023. Protagonista l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, con i solisti Barnaby Brown (aulos), Angela Annese (pianoforte) e Giancarlo Palena (fisarmonica).

«Sono felice di questo incontro con il sindaco di Taranto – ha detto Marianelli – che mi ha manifestato il calore di una città che mi ha rivolto un invito irresistibile, la composizione di un Quadro sonoro esclusivo, “Il sogno di Marsia”; brano che il pubblico potrà ascoltare solo all’interno del MArTà; un’opera di cui sono molto orgoglioso e che spero possa essere apprezzata nel tempo dalla stessa città di Taranto cui va il mio ringraziamento».

«Onoratissimo della visita a Palazzo di Città di un Premio Oscar della statura di Marianelli – ha dichiarato il sindaco, Rinaldo Melucci – autore di un Quadro sonoro, che vede partecipe anche il Comune di Taranto insieme con l’Orchestra della Magna Grecia e il MArTà, dunque in stretta collaborazione con il Maestro Piero Romano e la direttrice Degl’Innocenti; un progetto non solo per addetti ai lavori, ma con un’attenzione rivolta anche ai giovani e ad una città impegnata in un percorso di crescita. E’ desiderio di tutti che Taranto diventi un comune sempre più attrattivo, sostenibile, nell’ospitare attività culturali, grandi eventi, dunque un turismo in costante crescita; sono convinto che anche la realizzazione di un’opera così importante ed esclusiva per la nostra città, a firma di un grande compositore, contribuirà a far parlare di Taranto in tutto il mondo».

“Il sogno di Marsia” (Marsia’s dream), Quadro sonoro di proprietà del Museo archeologico di Taranto e commissionato dalla stessa Orchestra della Magna Grecia, è stato eseguito in mattinata nel MArTà per la prima volta in assoluto alla presenza dello stesso Marianelli.

Dari Marianelli, toscano, ha studiato pianoforte e composizione nella sua Pisa e, successivamente, a Firenze. Riceve una prima nomination al Premio Oscar per la miglior colonna sonora per le musiche del film “Orgoglio e pregiudizio”. Vince il Golden Globe e il Premio Oscar per la migliore colonna sonora originale per il film “Espiazione” e, infine, nuova nomination al Premio Oscar per la miglior colonna sonora per le musiche del film “Anna Karenina”.