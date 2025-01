Tuffo di Capodanno: consegnati ad Angsa i fondi raccolti

Un altro record, oltre al numero di iscrizioni, ha caratterizzato la cerimonia di consegna ufficiale del ricavato della raccolta fondi attuata in occasione della XV edizione del “TUFFO DI CAPODANNO” 2025 di Brindisi. Il contributo, 5.600 euro destinati alle famiglie con figli affetti da problemi dello spettro autistico con particolare riferimento al Progetto “Home Lab – Visioni inclusive” a cura di ANGSA – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo Brindisi, è il più alto di sempre dall’inizio dalla nuova gestione.

Consegnato l’assegno simbolico ai beneficiari. Il “TUFFO DI CAPODANNO”, che gode del patrocinio della Provincia e del Comune di Brindisi, si colloca quindi al primo posto nella storia per raccolta di adesioni. Un vero e proprio spettacolo quello andato in scena nel primo giorno dell’anno sul litorale Nord di Brindisi in località Materdomini. Spettacolo trasmesso in diretta da Antenna Sud, canale 92 del Digitale Terrestre, condotto dai colleghi Cristina Cavallo e Davide Cucinell, affiancati dal collega Nico Lorusso.

