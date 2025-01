Francavilla Fontana, un brutto impatto tra due auto sulla rotatoria Francavilla -Sava

Un violento impatto tra due auto sulla circonvallazione Oria-Carosino all’altezza della rotatoria Francavilla-Sava si è verificato nella serata di oggi lunedì 27 gennaio. Lo scontro tra una Audi A3 ed un Opel Astra ha fatto temere il peggio ai soccorritori. Ferito uno dei due conducenti dei mezzi coinvolti. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni ed, al momento in cui scriviamo, si trova per le prime cure del caso, all’interno dell’ambulanza. Resta da chiarire la dinamica di questo brutto incidente. Sul posto una pattuglia dell’aliquota radiomobile dei carabinieri della città degli Imperiali.

