Brindisi, il post-carbone e l’accordo di programma: investimenti per oltre 800 milioni di euro

Accordo di programma: il deputato brindisino Mauro D’Attis ha confermato l’avvio del bando per la manifestazione di interesse per le aziende che vogliono investire sul territorio e la nomina di un commissario. Brindisi si prepara così al post-carbone: in arrivo investimenti per oltre 800 milioni di euro.

