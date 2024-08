Trinitapoli, successo per lo show di Anna Tatangelo

TRINITAPOLI – Il concerto di Anna Tatangelo a suggellare i tre giorni di festa patronale di Trinitapoli. In migliaia hanno riempito le strade cittadine non soltanto per l’evento con l’artista laziale, ma anche per le attività correlate che hanno caratterizzato i giorni più sentiti dell’estate.

Il cartellone estivo di Trinitapoli non si conclude con il concerto di Anna Tatangelo, sicuramente l’evento di punta del programma di agosto, ma prosegue nel segno della valorizzazione del territorio attraverso musica, sport e sociale.

