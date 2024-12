Tricase, la giovane Melania è testimonial della Marina Militare

È stata scelta una 19enne salentina a rappresentare la Marina Militare italiana per la nuova campagna di Volontari in ferma iniziale

IL RACCONTO DELLA PROTAGONISTA

“Lo scorso 25 ottobre, giorno del mio giuramento, non avrei mai immaginato di poter essere il volto della campagna di reclutamento per i Volontari in Ferma Iniziale della Forza Armata.

Cosa ho provato quando ho visto la mia immagine ritratta sui canali social della Marina? Un grande privilegio, gioia e un profondo senso di gratitudine nei confronti della mia famiglia: di mia madre, psicologa e insegnante, che mi ha trasmesso il significato delle parole responsabilità e dedizione, e di mio padre, ufficiale dei Carabinieri, che mi ha trasmesso la passione per il lavoro, la stessa che mi porterò nel prossimo futuro, quando alla fine del corso di formazione, entrerò in servizio.

Il sorriso che ho nella foto è lo stesso che ho tutti i giorni, a lavoro, in Marina.

Sono grata ai miei genitori perché con il loro esempio mi hanno trasmesso i valori che oggi mi permettono di essere protagonista della mia vita e una professionista del mare.

In Marina ho trovato nuovi amici da ogni parte d’Italia e sto facendo esperienze che non avrei mai pensato, le attività a Mariscuola Taranto (Scuola Sottufficiali Marina Militare) sono tante, dallo sport allo studio, ciascuna mi arricchisce e mi fa capire che ho fatto la scelta giusta.

Mi sento di consigliare la mia scelta a tutti i ragazzi della mia età che hanno il desiderio di mettersi in gioco: vivere il grande equipaggio della Marina è un’esperienza estremamente formativa e sfidante”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author