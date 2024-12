Salento: arrestato per maltrattamenti alla madre invalida

A San Cesario di Lecce, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 35 anni per maltrattamenti ai danni della madre invalida. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, quando il figlio ha tentato di estorcere denaro alla donna convivente, probabilmente per acquistare sostanze stupefacenti.

Terrorizzata, l’anziana si è barricata nella sua camera da letto per circa quattro ore. Con grande coraggio, è riuscita a recuperare il cellulare e a chiamare il 112. L’immediato intervento dei militari ha portato alla liberazione della donna e all’arresto del figlio, che in evidente stato di alterazione ha reagito con minacce, arrivando a promettere di “dar fuoco” ai carabinieri.

