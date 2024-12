Lecce, nuovo Procuratore: Marti, “Congratulazioni a Giuseppe Capoccia”

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha ufficializzato la nomina di Giuseppe Capoccia a nuovo procuratore della Repubblica di Lecce, suscitando reazioni positive nella comunità politica e giuridica. Tra i primi a congratularsi per il nuovo incarico c’è il senatore pugliese della Lega e commissario regionale del partito, Roberto Marti, che ha voluto esprimere il suo sostegno e le sue aspettative nei confronti del nuovo procuratore.

Giuseppe Capoccia torna a Lecce dopo aver già ricoperto il ruolo di sostituto procuratore per diversi anni. La sua esperienza pregressa nella stessa procura locale lo rende un candidato particolarmente qualificato per affrontare le sfide del nuovo incarico. Marti ha sottolineato come le capacità e l’esperienza di Capoccia siano fondamentali per gestire al meglio le responsabilità che lo attendono.

In un comunicato stampa, Marti ha dichiarato: “Congratulazioni e buon lavoro a Giuseppe Capoccia, da oggi nuovo procuratore della Repubblica di Lecce. Sono certo che le sue capacità e la sua esperienza gli permetteranno di gestire il proprio ruolo nel migliore dei modi. A Capoccia, che ritorna a Lecce dopo esserci già stato da sostituto procuratore per anni, i miei complimenti e migliori auguri per il nuovo incarico.” Queste parole riflettono un forte sostegno politico e una fiducia nelle competenze del nuovo procuratore.

La nomina di Capoccia arriva in un momento cruciale, in cui la procura di Lecce è chiamata a fronteggiare numerosi temi delicati e rilevanti per la comunità. La sua esperienza pregressa e il legame con il territorio sono considerati elementi chiave per affrontare al meglio le sfide future.

Marti ha espresso la speranza che Capoccia possa lavorare in sinergia con le altre istituzioni locali, contribuendo a garantire sicurezza e giustizia per i cittadini leccesi.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts