Incidente stradale sulla Provinciale 81 che collega Depressa ad Andrano. Un’autovettura, per cause ancora tutte da chiarire, ha urtato una bicicletta condotta da un ragazzo di nazionalità straniera che è finito violentemente a terra. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha condotto l’uomo in ospedale, mentre per i rilievi sono arrivati gli agenti di polizia locale di Tricase.

Condividi su...



Linkedin

email