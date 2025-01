Trepuzzi, auto a fuoco nella notte

Nella notte, una squadra del Comando Vigili del Fuoco della sede centrale è intervenuta in via Edificio Scolastico, nel Comune di Trepuzzi (LE), a seguito di un incendio che ha coinvolto un’autovettura parcheggiata. L’auto, una Volvo XC40, era regolarmente posteggiata nei pressi del civico 37 e, purtroppo, è andata completamente distrutta dalle fiamme.

L’incendio non ha danneggiato solo il veicolo, ma ha anche interessato un infisso in legno dell’abitazione adiacente, che al momento dell’incidente risultava disabitata. Grazie alla prontezza dell’intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state rapidamente domate, evitando danni ulteriori alle strutture circostanti e garantendo la sicurezza della pubblica e privata incolumità.

L’azione tempestiva e coordinata dei Vigili del Fuoco ha permesso di limitare i rischi associati all’incendio, proteggendo non solo le proprietà, ma anche la comunità locale. Le cause che hanno portato all’innesco delle fiamme sono attualmente oggetto di indagine, e la situazione è sotto controllo. Sul posto sono inoltre intervenuti i Carabinieri della Stazione di Trepuzzi, per supportare le operazioni di messa in sicurezza dell’area e per avviare le indagini necessarie.

Questo episodio sottolinea l’importanza della vigilanza e della prontezza nell’affrontare situazioni di emergenza. Si invita la cittadinanza a segnalare qualsiasi comportamento sospetto e a mantenere alta l’attenzione riguardo alla sicurezza pubblica. Le autorità continuano a lavorare per garantire un ambiente sicuro per tutti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts