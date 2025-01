Lecce, tragedia: Danilo Timo perde la vita in un incidente stradale

Un tragico incidente: Danilo Timo, un uomo di 40 anni, ha perso la vita a seguito di uno scontro tra il suo scooter e un’auto in viale della Libertà. La collisione, avvenuta intorno alle 17 all’altezza dell’incrocio con via Carlo Massa, ha avuto conseguenze fatali per Timo, nonostante i tempestivi soccorsi.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, che è intervenuta per raccogliere testimonianze e regolare il traffico nell’area. Timo stava guidando uno scooter Piaggio Medley quando, per motivi ancora da chiarire, è entrato in collisione con una Dacia Duster condotta da un settantenne, anch’egli residente a Lecce. L’impatto è stato violento e ha sbalzato Timo sull’asfalto, facendolo perdere conoscenza.

Immediatamente dopo l’incidente, alcuni passanti si sono mobilitati per prestare soccorso. Uno di loro ha tentato di effettuare un massaggio cardiaco mentre si attendeva l’arrivo dell’ambulanza. All’arrivo dei sanitari del 118, è emerso che Timo si trovava in arresto cardiaco. Nonostante gli sforzi di rianimazione e il trasporto d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, portando al decesso circa tre ore dopo l’incidente.

Danilo Timo era una figura ben conosciuta e apprezzata a Lecce, noto per la gestione, insieme alla sua famiglia, del ristorante “Il Pescatore” a San Cataldo. La sua morte ha suscitato grande tristezza e sgomento tra amici, clienti e conoscenti, che si sono uniti nel cordoglio per la sua prematura scomparsa.

Il pubblico ministero di turno, Luigi Mastroniani, ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nell’incidente per consentire ulteriori indagini. La polizia locale continua a lavorare per ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato a questa tragedia, trasformando un normale pomeriggio in un evento drammatico per la città di Lecce.

La comunità si stringe attorno alla famiglia di Danilo Timo in questo momento di profondo dolore, ricordando un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella vita di molti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts