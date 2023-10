Trento: notaio brindisino di 56 anni muore in incidente in moto

Un notaio brindisino di 56 anni, Donato Narciso, ha perso la vita a Trento dove viveva e lavorava in un incidente stradale. L’uomo, in sella alla sua moto, una Ducati di grossa cilindrata, ha urtato un’autovettura che si stava apprestando a sorpassare un tir sulla statale che da Trento sale in Valsugana. Lo schianto è avvenuto nella galleria di Martignano, che è rimasta chiusa a lungo per le procedure di soccorso e di pulizia stradale.

