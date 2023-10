Torre a Mare, fuoco a bordo di un tir: paura sulla statale 16

TORRE A MARE – (BA) Momenti di tensione nel barese. Questa mattina si è improvvisamente sviluppato un incendio a bordo di un mezzo pesante in transito. Le fiamme sarebbero partite dal grande vano di carico del camion, pare che tutto sia dovuto allo scoppio di un pneumatico da cui sì è sviluppato il fuoco per poi penetrare all’interno del cassone. L’episodio si è verificato sulla statale 16, in località Torre a Mare, sulla carreggiata in direzione Bari. Il conducente del tir è riuscito a mettersi rapidamente in salvo, il mezzo, che trasportava materiale in plastica per l’arredamento per esterni, ha accostato nei pressi di una stazione di servizio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri con due pattuglie ed i Vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, da quantificare i danni, intanto il traffico, sempre molto intenso poco prima delle otto, ha subito un importante rallentamento .

