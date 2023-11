Qualcuno a Trani aveva incollato sulla panchina rossa di piazza Plebiscito un cartoncino in ricordo di Giulia Cecchettin, la 22enne vittima dell’ultimo femminicidio avvenuto in Italia. Dopo poco meno di 24 ore il biglietto con su scritto “io sono l’ultima” non è più lì.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp