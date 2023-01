Trani: Omicidio-suicidio, fiaccolata per le vie della città

Nella serata di martedì 17 gennaio, a Trani si terrà una fiaccolata per le vie della città dopo l’omicidio della 44enne Teresa di Tondo, uccisa con un coltello da cucina dal suo compagno, il 52enne Massimo Petrelli, che poi si è impiccato nel giardino della villa in cui vivevano.

La fiaccolata, organizzata dal Centro antiviolenza ‘Save’ in collaborazione con il Comune, partirà alle 17.30 da palazzo di città, in via Edoardo Fusco, e percorrerà corso Imbriani, via Istria, piazza Sant’Annibale Maria di Francia, via Perrone Capano, via Ragazzi del 99, corso Manzoni, piazza Dante. Qui alle 18,30 è previsto un momento di riflessione a cura di dirigenti scolastici del territorio.

La fiaccolata poi proseguirà in corso Italia, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, piazza Plebiscito, fino alla panchina rossa, simbolo di lotta alla violenza sulle donne, dove sono in programma ulteriori interventi da parte delle autorità e dei rappresentanti istituzionali.

