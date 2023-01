Barletta: Inaugurata al Dimiccoli la nuova risonanza magnetica

Inaugurata la nuova Risonanza Magnetica a 3 Tesla installata all’ospedale Dimiccoli di Barletta, apparecchiatura di ultima generazione ad alto campo magnetico, la prima in un’ASL della Regione Puglia. Un traguardo condiviso insieme al Gruppo ITEL, alla cui divisione Diagnostica l’Azienda Sanitaria Locale Bat ha affidato il consistente progetto chiavi in mano per le opere di ristrutturazione che ci hanno visti impegnati nella realizzazione della nuova unità operativa di Radiologia.

I lavori di riqualificazione dell’area RM che ospita la potente tecnologia, in grado di effettuare esami di altissima qualità e garantire una più accurata acquisizione delle immagini diagnostiche, sono stati condotti da ITEL nel rispetto dei più alti standard in termini di eccellenza, sicurezza e qualità in ambito clinico e sono stati conclusi in appena 90 giorni, consentendo di rendere il nuovo reparto operativo da subito. Per tutto il periodo dei lavori strutturali, ITEL ha inoltre messo a disposizione dell’Ospedale Dimiccoli una risonanza magnetica mobile al fine di non interrompere il servizio radiologico e garantire la piena continuità per l’attività diagnostica dei pazienti sottoposti a risonanza magnetica, nel solco di un’attenzione all’aspetto sociale e territoriale della Salute che da sempre guida i nostri progetti aziendali.

In 40 anni di attività sul mercato healthcare, ITEL ha esportato competenze, innovazione e specializzazione. Mettere a servizio della sanità sul territorio il lavoro e l’esperienza che hanno reso questa azienda punto di riferimento nel mondo, è un motivo di orgoglio e una missione rinnovata nel tempo.

