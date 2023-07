Trani, incendio in palazzina in piazza Ricco: intervento dei Vigili del Fuoco

TRANI – Un incendio nel tardo pomeriggio di lunedì ha interessato una palazzina in piazza Cesare Ricco, a Trani. Un’abitazione al terzo piano dello stabile è stata avvolta dalle fiamme, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale della BAT con autopompa, autobotte e fuoristrada, mentre il Comando Provinciale di Bari ha fornito un’autoscala.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, le squadre di soccorso hanno messo in sicurezza il palazzo: interdetto l’accesso al terzo piano, dove è divampato l’incendio, e l’ingresso al secondo piano.

