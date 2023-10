Roma – Giorgia Meloni riunisce i suoi in vista della manovra da affrontare lunedì prossimo in consiglio dei mistri. Dopo l’ok delle camere sullo scostamento di bilancio si inizia a parlare di quanto soldi andranno nella prossima legge di bilancio. Si parla di 22 miliardi. Un appello alla “prudenza”, dalla Premier visto anche il contesto mutato per il conflitto in Israele che porta con sé altri problemi legati al rincaro dei costi dell’energia e su cui l’opposizione punta il dito chiedendo di staccarsi da paesi come Algeria e Qatar. Lo stesso Ministro dell’ambiente, Fratin spiega che il Governo è impegnato al costante monitoraggio dei prezzi e che l’autosufficienza e’ importante, aprendo la strada al nucleare.

