BARLETTA – Si alza finalmente il sipario sulla tensostruttura in via dei Mandorli, nuovo punto di riferimento per le attività sportive di Barletta. L’impianto al coperto, adiacente al centro sportivo “Manzi-Chiapulin”, ospiterà le associazioni sportive giovanili e non solo, sotto la gestione quinquennale del Barletta Calcio a 5.

L’opera, costruita grazie a dei fondi pari a 430mila euro, è stata ripresa dopo anni di stand-by e rappresenta un supporto logistico fondamentale per le numerose società costrette a sacrificarsi nelle altre strutture sportive cittadine, con giorni ed orari spesso accavallati che creano difficoltà per gli allenamenti.

A corredo della tensostruttura anche un giardino che verrà curato dai ragazzi con autismo sotto la supervisione dell’Angsa. Non solo un centro per lo sport, ma anche un’occasione di aggregazione ed inclusione per tanti giovani della città.