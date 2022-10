LECCE – Circolari della Regione spesso poco chiare e aperte a diverse interpretazioni, che disorientano così i cittadini una volta che vanno in farmacia o dal medico e si trovano rimbalzati da uno e all’altro, per evitare tutto ciò Federfarma e FIMMG (la Federazione italiana medici di Medicina generale) di Lecce hanno sottoscritto un accordo, primo in Italia, per dare c0sì informazioni certe ai pazienti e avviare anche una reciproca collaborazione per arrivare ad esempio alla sburocratizzazione delle procedure con la Regione e al miglioramento dei sistemi operativi e informatici