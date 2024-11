Tennis A2/M, CT Maglie: la stagione si chiude a Firenze

Si conclude a Firenze il campionato 2024 di Serie A2 maschile per il CT Maglie Mastroleo Auto, fermato nei playoff promozione in A1. Una stagione da protagonisti, quella della squadra salentina, composta da giovani talenti che hanno saputo farsi notare nel panorama tennistico nazionale.

Nel decisivo confronto contro il Match Ball Firenze, guidato da Jacopo Berrettini, i magliesi hanno messo in campo impegno e determinazione, regalando emozioni al pubblico presente. Sotto la guida tecnica di Michele Pasca, Marco Baglivo e Marco Cezza, la squadra ha schierato l’ucraino Oleh Prykhodko (317 ATP, 2.2), Silvio Mencaglia (2.2), Lorenzo Gagliardo (1205 ATP, 2.4) e Riccardo Manca (2.7).

I toscani, dall’altra parte, hanno puntato su Jacopo Berrettini (328 ATP, 2.1), Gianmarco Ferrari (538 ATP, 2.1), Lorenzo Sciahbasi (2.2) e Andrea Meduri (2.4).

Risultati

Singolari

Gianmarco Ferrari b. Silvio Mencaglia 6-4 6-1

Lorenzo Gagliardo b. Lorenzo Sciahbasi 3-6 3-6

Jacopo Berrettini b. Oleh Prykhodko 3-6 6-0 7-5

Andrea Meduri b. Riccardo Manca 6-2 6-0

Doppi: una vittoria per parte ha sancito il 4-2 finale a favore dei fiorentini, con un Berrettini costretto al ritiro per crampi dopo una battaglia epica nel singolare.

Blancio della stagione

Antonio Baglivo, direttore sportivo del CT Maglie Mastroleo Auto, traccia un bilancio positivo: «Abbiamo disputato un campionato da protagonisti, valorizzando i giovani che rappresentano il futuro della squadra. La sconfitta a Firenze lascia un rammarico, in particolare per il singolare di Prykhodko contro Berrettini, perso nonostante un match ball a favore. La squadra, composta interamente da giovanissimi, sarà la base per le prossime stagioni, con l’eventuale innesto di nuovi talenti. Ringrazio il main sponsor Mastroleo Auto e i partner Decima Sportswear e Puzzovio Sport per il loro supporto».

Anche il presidente Walter Mega esprime soddisfazione e orgoglio: «Grazie alla squadra, ai tecnici e agli sponsor per l’impegno e la passione dimostrati. Nonostante la sconfitta, siamo fieri di quanto fatto. Il futuro è nei giovani, e siamo certi che con lavoro e dedizione potranno raggiungere grandi traguardi».

Una stagione intensa e ricca di emozioni, che proietta il CT Maglie Mastroleo Auto verso nuovi successi e ambizioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author