Foggia: oltre 400 atleti per la prima prova nazionale di sciabola

Weekend all’insegna della grande scherma al Padiglione 69 del Quartiere Fieristico di Foggia, dove si è svolta la prima prova nazionale Giovani e Assoluti di sciabola. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia, offrendo emozioni e duelli al cardiopalmo.

SCIABOLA MASCHILE GIOVANI

Ad aprire il programma è stata la gara di sciabola maschile Giovani, che ha visto trionfare Filippo Picchi (Fides Livorno). In una finale mozzafiato, Picchi ha avuto la meglio all’ultima stoccata su Francesco Pagano (Fiamme Gialle). Terzo posto a pari merito per Nicola Raggi (Club Scherma Roma) e Edoardo Reale (Frascati Scherma). Nei quarti si sono fermati Leonardo Reale (Frascati Scherma), Mattia Siano (Milleculure Napoli), Andrea Guardalà (Fides Livorno) e Tiziano Tomassetti (Lazio Scherma Ariccia).

SCIABOLA FEMMINILE UNDER 20

La competizione femminile Under 20 è stata dominata da Mariella Viale (Fiamme Oro), che ha rispettato i pronostici superando in finale Alessandra Nicolai (Centro Sportivo Carabinieri) con un netto 15-5. Terzo posto condiviso da Vittoria Mocci (Accademia d’Armi Musumeci Greco) ed Elisabetta Borrelli. Ottime prestazioni anche per Flavia Astolfi, Francesca Romana Lentini, Maria Clementina Polli e Valeria Fondi, che hanno chiuso ai piedi del podio.

SCIABOLA MASCHILE ASSOLUTI

Tra gli Assoluti maschili, il campione italiano in carica Luca Curatoli (Fiamme Oro) ha confermato il suo stato di forma, battendo in finale il compagno di squadra Pietro Torre con il punteggio di 15-13. Terzi classificati Giovanni Repetti (Centro Sportivo Esercito) e Riccardo Nuccio (Fiamme Oro). Il foggiano Marco Mastrullo (Fiamme Gialle), grande protagonista del weekend, si è fermato ai quarti, chiudendo quinto a pari merito con Michele Gallo e Giacomo Mignuzzi (Centro Sportivo Carabinieri).

SCIABOLA FEMMINILE ASSOLUTI

L’ultima gara del weekend ha riservato grande suspense: Martina Criscio (Fiamme Oro) ha sfiorato la vittoria, cedendo all’ultima stoccata contro Alessia Di Carlo (Aeronautica Militare). Sul podio anche Michela Battiston (Aeronautica Militare) e Manuela Spica (Fiamme Gialle). In chiusura, menzione per Rebecca Gargano (Aeronautica Militare), Mariella Viale (protagonista il giorno prima tra le Under 20), Giulia Arpino (Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco) e Francesca Romana Lentini (Club Scherma Roma), che hanno completato la classifica.

Un fine settimana di sport e spettacolo che ha reso Foggia capitale della scherma italiana.

