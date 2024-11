Team Altamura, il ritorno al D’Angelo per la gara contro l’Avellino?

La Team Altamura vince e scala la classifica, trovandosi ora a quota 19 punti in classifica. Ma oltre le vicende di campo e la vittoria contro il Messina al San Nicola, le buone notizie a quanto pare non finiscono qui. Il ritorno al Tonino D’Angelo, infatti, si avvicina: procedono speditamente i lavori col rifacimento del manto erboso e l’installazione dei nuovi seggiolini e delle postazioni stampa (foto Team Altamura Fanpage, ndr), e già il 26 novembre prossimo i tesserati biancorossi potranno tornare a svolgere gli allenamenti qui. Il ritorno a casa ufficiale, invece, è stimato per la sfida interna contro l’Avellino in programma il 13 dicembre prossimo alle ore 20.30. Col Trapani, quindi, il 30 novembre, è previsto il congedo dallo stadio di Bari: un passaggio oneroso ma importante, per consentire al club murgiano di completare e formalizzare l’iscrizione ad un campionato di Serie C che sta riservando adesso diverse soddisfazioni.

