Taranto, Matera: “Perso perché ci siamo abbassati troppo”

Brutta sconfitta per il Taranto. Al ‘Simonetta Lamberti’, gli ionici subiscono tre reti al cospetto della Cavese. Queste le parole di Antonio Matera, centrocampista degli ionici, dopo il match: “Abbiamo perso questa partita perché ci siamo abbassati troppo fin dal primo minuto. La Cavese è stata brava a sfruttare i nostri spazi. Siamo stati meno cattivi rispetto ai match precedenti. Ora affronteremo il Benevento, una squadra forte e abbiamo voglia di riscattarci. Siamo disposti a tutto, abbiamo dimostrato di sapercela giocare contro tutti, in particolare contro le squadre di alta classifica. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi e vogliamo riscattarci in particolar modo per noi stessi. Dobbiamo approcciare nel modo giusto le partite. L’avvicendamento societario? Pensiamo solo a giocare e a dare il massimo la domenica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author