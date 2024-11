Barletta-Bitonto 2-0, le voci del dopogara

BARLETTA – Lattanzio e Strambelli regalano il quattordicesimo successo in campionato al Barletta. I biancorossi battono 2-0 il Bitonto e si laureano campioni d’inverno con quattro turni d’anticipo. Nel postpartita, il preparatore dei portieri Daniele Cilli, che sostituisce De Candia e De Santis, sottolinea la mentalità della squadra.

«Una prestazione di spessore da parte di tutti – spiega Cilli – avevamo di fronte un avversario tosto che ha provato a reggere l’urto e a reagire in più di un’occasione. Ci godiamo il titolo di campione d’inverno, ma siamo mentalizzati sull’obiettivo finale». Torna dalla squalifica Nicola De Santis, in attesa di De Candia. Cilli non trattiene l’emozione: «Sono state tre partite incredibili, ricorderò a vita lo spettacolo di stasera».

Ugualmente contento Francesco Bitetto per la prestazione del suo Bitonto: «Affrontavamo una squadra che non ha nulla a che fare con questa categoria, ho chiesto coraggio ai miei e posso ritenermi soddisfatto della prestazione. Forse la partita sarebbe cambiata se De Michele avesse pareggiato con quel colpo di testa a metà primo tempo, ma comunque guardo a lungo termine e siamo sulla buona strada per la salvezza. Guardiamo a ciò che dobbiamo raccogliere a fine anno».

Nell’intervallo, il presidente del Barletta Romano è intervenuto ai microfoni di Antenna Sud sulle trattative relative ad Ayman Achik e Santiago De Sagastizabal: «Le trattative sono aperte, siamo ad un buon punto ma vediamo se si potrà chiudere. Dobbiamo restare vigili sul mercato e guardare ai giovani, uno forse uscirà dal nostro organico».

