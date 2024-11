Cavese, Maiuri: “Tre punti importantissimi, bene i subentrati”

Dopo il passo falso contro il Trapani, la Cavese torna a gioire. Lo fa con una prova maiuscola nel match contro il Taranto. Al fischio finale, il tecnico dei campani, Vincenzo Maiuri, ha commentato così la gara contro la sua ex squadra: “Vittoria meritata. Abbiamo giocato bene contro un Taranto che ha messo il cuore in campo. Da parte loro, non è facile scendere in campo quando ci sono situazioni societarie poco chiare. Gli ionici stanno facendo molto bene, nonostante le difficoltà avrebbero 13 punti al netto della penalizzazione. Nella partita di oggi, però, il nostro successo è strameritato. Sono tre punti importantissimi ma rivolgo sempre un pensiero al Taranto. Siamo una squadra giovanissima ma i ragazzi hanno valori importanti, anche morali. Bravi i subentrati in un momento in cui stavamo sbagliando le uscite e il Taranto stava prendendo il possesso della nostra metà campo. Sono stati bravi i nuovi entrati a rimettere la partita nei binari giusti. Giocare contro il Taranto è come giocare contro il mio passato. Non rinnegherò mai gli anni passati in riva allo Ionio, avrò sempre stima del club e dei tifosi. Agli spettatori ionici dico di non mollare e di andare avanti, all’orizzonte potrebbe esserci qualcosa di importante”.

