2-0 al Bitonto, Barletta campione d’inverno

BARLETTA – Il Barletta si laurea campione d’inverno con quattro turni d’anticipo grazie al 2-0 sul Bitonto. A decidere il match del Puttilli Riccardo Lattanzio nel primo tempo e Nicola Strambelli con l’ennesima magia nella ripresa.

Ancora Cilli sulla panchina biancorossa, 3-4-3 con Rotondo titolare a sorpresa e Massari in porta. Bitetto affronta la sua ex squadra con il 4-3-3, Petitti subito titolare dopo la firma in settimana.

Prima chance per la capolista al 4′ con Mariani, colpo di testa in area che si perde oltre la traversa. Al quarto d’ora è già vantaggio: Strambelli scodella in area piccola per Lattanzio, stacco di testa a portiere scavalcato e palla in rete per l’1-0. I neroverdi provano a reagire e al 25′ hanno la chance per il pareggio, ma De Michele se la divora di testa a tu per tu con Massari. Alla mezz’ora Turitto viene liberato da Bernaola in area di rigore, il Bitonto resiste e la conclusione è strozzata. Il regista di Bilbao si mette in proprio al 36′, calcio piazzato che sfiora l’incrocio dei pali. Un minuto dopo il Barletta esce male palla al piede, Petitti ne approfitta per calciare ma non inquadra lo specchio.

Il primo tempo si chiude così, ripresa al via con il tentativo impreciso di Strambelli al 2′. Il diez biancorosso è decisamente più preciso all’8′, punizione sensazionale all’incrocio dei pali e 2-0 per il Barletta. Il raddoppio spegne subito i ritmi e il Bitonto prova a cambiare qualcosa in corsa, ma senza incidere nella metà campo di casa. Il primo tentativo arriva al 35′, Sisto ci prova su punizione, la barriera ribatte sul centrocampista che poi calcia fuori. Nel finale si rivede Bayo, che impegna Vicino con un tiro cross al 44′. Un minuto dopo il Bitonto ci prova con Vitale, Massari blocca.

Finisce 2-0 dopo quattro minuti di extra-time, il Barletta è campione d’inverno grazie al +14 sulla Polimnia e si proietta alla trasferta di Campi Salentina. Bitonto ancora fermo a 14 punti, adesso lo scontro salvezza con il Bisceglie.

