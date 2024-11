Taranto, Cazzarò: “Siamo stati poco brillanti”

Si interrompe dopo due successi la striscia di risultati utili consecutivi del Taranto. I rossoblu, infatti, soccombono al ‘Simonetta Lombardi’ contro una Cavese più incisiva e precisa. Questa la disamina del tecnico degli ionici, Michele Cazzarò, ai microfoni di Antenna Sud: “Abbiamo preso gol su situazioni che avevamo preparato. Successivamente, il match è diventato più complicato ma i ragazzi hanno fatto ciò che dovevamo fare. Abbiamo avuto delle occasioni ma è andata così. Il campionato è lungo e ci sarà sempre da soffrire. Non siamo stati brillanti, eravamo reduci da due gare in cui avevamo speso molte energie mentali. Dobbiamo rialzare la testa e andare avanti in vista del match col Benevento. Il secondo gol è scaturito da una deviazione dell’arbitro e il gioco andava fermato. Il direttore di gara, invece, ha lasciato continuare. Siamo rimasti in 10 dopo l’infortunio di Contessa ma il risultato è troppo largo. Non so se rimarrò ma chiunque dovesse venire troverà una squadra pronta a lottare. Taranto deve pensare a sabato, già da stasera”.

